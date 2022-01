La meta del ex presidente Trump (dijo, como siempre, sin usar su nombre) y sus aliados “es privar de sus derechos a cualquiera que vota en contra de ellos, tan sencillo como eso…. Tu voto no importará… Ese es el tipo de poder que uno ve en estado totalitarios, no en democracias”.

En los actos en Atlanta fue notable la ausencia de varios líderes de derechos civiles y políticos que criticaron la lentitud y falta de acción de Biden durante el último año para defender el derecho al voto ante la ofensiva republicana.

En vísperas de la gira del presidente a Georgia ayer, cinco organizaciones de derechos civiles de ese estado instaron a Biden a que no fuera de visita sólo con propósitos de relaciones públicas. Recordando que los votantes de dicha entidad lograron un triunfo histórico al superar amenazas y obstáculos de republicanos no sólo con el fin de contribuir al triunfo de Biden, sino para enviar a dos demócratas al Senado –con los cuales ese partido obtuvo la mayoría de la cámara alta–; ahora, en respuesta, esos votantes están siendo obligados a aceptar trivialidades políticas y repetidas promesas tibias y afirman que “como líderes y promotores de derechos civiles, rechazamos cualquier vista del presidente Biden que no incluya el anuncio de un plan final para los derechos al voto que se aprobará en ambas cámaras… todo menos que eso es insuficiente y no es bienvenido”.

Bla, bla, bla. Ya pasó la hora de las palabras, es hora de proteger la franquicia. Costó sangre hacer que los afroestadunidenses obtuvieran la plena ciudadanía. Es hora de usar el poder del estadio para aplastar a la Nueva Confederación (alusión a las fuerzas proesclavistas en la Guerra Civil) , comentó José LaLuz, veterano organizador social latino e integrante de la comisión política nacional de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, entre el coro de voces progresistas que critican la demora de Biden y su equipo en tomar acciones firmes y decisivas ante la ofensiva republicana.

La amenaza de supresión del voto y subversión del proceso electoral sigue creciendo, nutrida por el ex presidente Donald Trump y el liderazgo republicano en varios estados. Según un análisis del Washington Post, por lo menos 163 republicanos que impulsan la falsa narrativa de Trump sobre un fraude inexistente en las últimas elecciones están compitiendo por puestos estatales donde tendrán autoridad sobre el manejo del proceso comicial.

La gira por Atlanta, en la cual la vicepresidenta Harris acompañó a Biden, fue programada para lanzar esta contraofensiva en defensa del derecho al voto, justo al concluir una semana en la cual se convocó al público a la defensa de su democracia al marcar el aniversario de la intentona de un golpe de Estado de legisladores, asesores y simpatizantes de Trump que culminó con el asalto al Capitolio.