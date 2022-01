Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de enero de 2022, p. 25

Cuernavaca, Mor., El presidente del concejo municipal indígena de Xoxocotla, Benjamín López Palacios, fue asesinado la tarde de ayer en su domicilio, en la calle 5 de Mayo, colonia Centro de ese municipio, ubicado en el surponiente de Morelos, de acuerdo con el reporte policiaco.

Dicho informe quedó registrado a las 15:35 horas de este martes. López Palacios fue atendido por paramédicos que confirmaron su deceso por impactos de arma de fuego.

Vecinos refirieron que fueron siete hombres los que llegaron a la casa de la víctima y la asesinaron.

Después de que los trabajadores del Servicio Médico Forense se llevaron el cuerpo de López Palacios, su sobrina y funcionaria del ayuntamiento, Xóchitl Toral López, exigió al titular de la Fiscalía General de Estado, Uriel Carmona Gándara, esclarecer este asesinato y detener a los asesinos materiales e intelectuales.

Lamentablemente (el alcalde) atiende aquí (la casa donde fue asesinado) a las personas. (Los pistoleros) se hicieron pasar por trabajadores de la financiera , dijo Toral López.