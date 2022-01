Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de enero de 2022, p. 20

Ante el rezago de los servicios públicos y de la construcción, así como la paralización de la manufactura, la industria en México se contrajo en noviembre y reafirmó síntomas de estancamiento, reveló el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (AMAI). En medio de la crisis de pandemia y de las nuevas variantes de covid-19, la industria se resintió, con una caída mensual de 0.1 por ciento en noviembre de 2021, su quinto mes de contracción en el año, luego de que en octubre avanzó 0.6 por ciento, con cifras desestacionalizadas.

Según cifras que dio a conocer el Inegi, el AMAI se ubicó en 98.3 puntos en el penúltimo mes del 2021, lo que representó que la actividad industrial del país está 4.2 por ciento por debajo de su nivel prepandemia en enero de 2020 (102.6 enteros) y 6.8 por ciento en comparación con su máximo previo en mayo de 2018 (105.4 puntos).