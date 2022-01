Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de enero de 2022, p. 18

La decisión de Citigroup de desprenderse de más de la mitad de las operaciones de su subsidiaria Citibanamex, anunciada ayer, no pone en riesgo a la economía nacional ni al sistema financiero mexicano, puesto que es una estrategia que los grupos financieros estadunidenses suelen tomar para quedarse con los grandes clientes, afirmaron especialistas consultados por La Jornada.

Arturo Huerta González, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó: La banca internacional constantemente se restructura, pero no sale totalmente de México, simplemente vende la banca de consumo y de empresas, se queda con los grandes clientes. México es una economía con bastantes flujos de capital y ellos operan los mercados de capitales a nivel internacional. No dejan la banca de consumo porque no sea rentable, son restructuraciones .

Precisó que este anuncio no afectará la economía nacional puesto que habrá otros bancos que podrán adquirir esos activos y la banca es un negocio altamente rentable .

Huerta González confió en que existen bancos, sobre todo los internacionales, que tienen la capacidad de comprar la cartera de consumo y empresarial de Banamex.

James Salazar, subdirector de análisis de CIBanco, comentó que si bien es una noticia que tomó por sorpresa al mercado, persiste cierta calma porque sólo es una estrategia de mercado.