Lo primero que les insisto en las clínicas que imparto es que no sólo son observadores del reglamen-to, sino cuidadores de la salud de los peleadores , explica; hay un protocolo básico que debemos observar, las respuestas del boxeador, su mirada, la coordinación, la manera como atiende indicaciones, no sólo si pelean de acuerdo con las reglas; todo eso nos pone alertas sobre una determinada situación .

A veces los intereses detrás de una pelea pueden presionar al réferi , comenta Lupe, pero uno debe estar por encima de eso, no sólo es tener el coraje para aplicar el reglamento, sino la responsabilidad de incluso salvar una vida .

García recuerda en especial aquel histórico combate entre la sensación británica Lennox Lewis ante Oliver McCall, en una gigantesca función el la Arena Wembley de Londres, el 29 de septiembre de 1994. Lewis cayó por los golpes y el réferi mexicano lo observó con detenimiento. Dice que era evidente que los golpes le hacían daño y permitirle continuar sería un acto irresponsable. Sin titubear, detuvo la pelea pese a los reclamos.