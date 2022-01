Laura Gómez Flores y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de enero de 2022, p. 28

Los macrokioscos instalados en diferentes puntos de la Ciudad de México se vieron desbordados por la presencia de cientos de personas que presentaban algún síntoma, querían descartar un posible contagio de covid o necesitaban cumplir con este trámite exigido en su trabajo.

Muchos de ellos, sin embargo, tuvieron que esperar otro momento para realizarse la prueba, y los menos la pagaron en farmacias, laboratorios particulares y módulos habilitados en vía pública para descartar la presencia del virus en su cuerpo.

Con síntomas de resfriado, dolor de garganta, ronquera, fiebre o dolor muscular, la gente se dio cita en alguno de los 11 macrokioscos instalados en explanadas delegacionales, afuera de la estación del Metro Etiopía o parques.

Desde la medianoche del lunes, las personas empezaron a formarse frente a la entrada del kiosco instalado en la explanada de la alcaldía de Gustavo A. Madero, en busca de una de las mil fichas que fueron entregadas a partir de las 8 horas.

El personal de la administración capitalina desplegado en el lugar explicó que la prueba es la misma utilizada hace varios meses, pero el número de personas que acudió el lunes y este martes se desbordó .

José y Teresa comentaron que llegaron a las 6 de la mañana para garantizar una ficha, porque a fuerza tenemos que presentar el resultado de la prueba en nuestro trabajo, que es de servicios, aunque el gobierno había dicho que no era necesario .