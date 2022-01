“¡V

iva Lucio Cabañas!” gritaban rabiosos 15 mil albañiles en paro, encargados del revestimiento de 29.4 kilómetros del canal del Valsequillo, que va desde el sur de la ciudad de Puebla, donde comienza la presa Manuel Ávila Camacho, hasta Tecamachalco, mientras tomaban la obra. Estaban apoyados por 40 compañeros suyos a caballo, armados con lo que pudieron. Cuando los soldados llegaron a poner orden , se toparon con la firme resolución de los paristas. Se conformaron con requisar la dinamita de las bodegas de la constructora.

¡Arriba los macuarros! ¡Arriba la indiada! ¡Viva Lucio Cabañas! , exclamaban meses después en manifestación festiva miles de trabajadores de la construcción en la primera huelga general de facto de esa industria en Puebla, que paralizó casi todas las edificaciones de la ciudad. Los inconformes eran, en su mayoría, nahuas de San Miguel Canoa, San Aparicio, la Resurrección, Azumiatla, Tepeaca y Amozoc. Protestaban porque sus compañeros, que construían la fábrica de Chicles Adams, habían sido reprimidos. También por sus propias peticiones.

Corría 1974, y los albañiles, el Frente Activista Revolucionario (FAR) y lo que quedaba del Frente de Autodefensa del Pueblo (fundado por el FAR), brigadearon la ciudad, para denunciar la terrible explotación y el maltrato que los alarifes sufrían y difundir sus demandas: jornada de ocho horas, seguro social, sanitarios, prestaciones y, en lugar de pago a destajo, salarios dignos. La huelga fue un éxito.

La ficha de Miguel Ángel Rosas Burgess ( Beryis), cofundador del FAR y organizador comunista, elaborada por la Procuraduría General de Justicia poblana, es una especie de almanaque de esas protestas. Lo identifica como extremista y agitador desafecto al gobierno , ex estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata , dirigente de la Liga de Soldadores y ex miembro de la COR, y lo responsabiliza de la paralización de gran número de obras, entre ellas las instalaciones del Seguro Social .

El uso de los militares contra los huelguistas estaba lejos de ser una excepción. “Varias veces nos echaron el Ejército –cuenta Beryis–. Así lo hicieron en una instalación de almacenamiento de Pemex, en San Martín Texmelucan. Ahí nos tuvimos que salir por unos túneles del desagüe. Una cosa horrible.”

Parte de esa insurgencia sindical en Puebla, pero también de programas de alfabetización (en Tecamachalco) y colaboración en tomas de tierras en comunidades rurales, la organización de vendedores ambulantes, inquilinos y colonos, participación en la reforma universitaria y en comités de lucha de la UAP, entre 1969 y 1979 fueron resultado del trabajo político del FAR.

El FAR fue creación del Movimiento Marxista Leninista Mexicano, organización maoísta, conocida como Los Mamelucos. Según Luciano Ruiz Chávez, integrante de la ultraderechista Yunque en la Ciudad de los Ángeles, en la universidad había como cuatro o cinco cabrones que eran de una célula maoísta, que realmente fueron los que empezaron lo de Tlatelolco (https://bit.ly/3HCXf0P).