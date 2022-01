Como contraparte, el Presidente escucharía también reclamos legítimos. La disminución brutal del presupuesto de la Semarnat, que pasó de casi 68 mil millones de pesos en 2015 a unos 30 mil en 2021, la ausencia de una estrategia de transición hacia energías renovables y en general de una posición diáfana ante el cambio climático, la falta de voluntad para generar una ley general del agua que ponga fin al obsceno acaparamiento que hacen élites empresariales y agropecuarias, la incapacidad para detener la tremenda contaminación que realizan miles de industrias sobre los principales ríos del país (Lerma, Atoyac, Coatzacoalcos, Sonora, etcétera), el nombramiento de funcionarios de primer nivel sin conocimiento alguno de la materia, etcétera.

Y lo más importante de todo. Como sabemos que estamos ante un estadista sensible, los ambientalistas mexicanos, al igual que sus correligionarios en el resto del mundo, intentarían hacerlo consciente de la época que vivimos. Del estado de emergencia que ya viven la humanidad y su planeta. Que los reportes cada vez más preocupantes que proceden de la ciencia están mostrando con datos, evidencias y escenarios diversos que cada vez hay menos tiempo para cambiar el rumbo de una tendencia global que conduce al colapso en unas cuantas décadas. Que la crisis climática y la crisis social han llegado a su máxima expresión histórica, resultado de 4 mil años de la doble explotación del trabajo humano y del trabajo de la naturaleza. Y en fin, que como lo muestra la película de Netflix No miren arriba ( Don’t look up) o la especie humana reacciona de manera decisiva y rápida o nuestros hijos tendrán que vivir y sufrir una pesadilla inexpugnable. Los escenarios que hoy se viven con el covid-19 serán una pálida sombra ante lo que se nos avecina. La batalla final es por la vida.