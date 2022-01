Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 11 de enero de 2022, p. 11

Horas antes de la toma de posesión de Daniel Ortega, para un nuevo periodo en la presidencia de Nicaragua, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó designar a un representante del país para asistir a dicha ceremonia.

Aunque la víspera, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que no habría enviado, durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el jefe del Ejecutivo enmendó la información de la cancillería; opinó que sería imprudente no designar a un diplomático para el acto en Managua.

Destacó que nuestro país no tiene pleito con nadie y, al contrario, se esmera en preservar la política exterior que marca la Constitución, abandonada en el pasado, aunque en su opinión la mejor estrategia en la materia es el trabajo doméstico.

Si hacemos bien las cosas aquí, nos van a reconocer afuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Entonces, de manera prudente, sin protagonismos, debemos mantener nuestra política exterior, que tiene fama en todo el mundo .

Adelantó que se propondrá a Guillermo Zamora como embajador de México en Nicaragua y para Venezuela el nombramiento recaerá en favor de Leopoldo de Gyves.

Durante la mañanera, López Obrador informó que no hay fecha para la visita aquí de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, aunque anunció su intención de visitar Centroamérica este año.