Las órdenes de aprehensión giradas contra Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino constituyen parte de un proceso que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) porque en los anteriores gobiernos (de Felipe Calderón y Enrique Peña) no se presentaron denuncias en torno al operativo Rápido y furioso, y hay que esperar , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

–No tenemos mucha información. Es un proceso que llevó a cabo la Fiscalía General de la República; ya era una investigación de tiempo atrás, no tanto, porque en los gobiernos anteriores no se habían presentado denuncias sobre estos hechos nuevos. Bueno, que no se habían presentado denuncias porque se trata de, como tú lo mencionas, lo del operativo Rápido y furioso, y hay que esperar a ver qué informa la Fiscalía.

–¿El gobierno de Estados Unidos sí envió este informe, entiendo, de Rápido y furioso?

–No tengo información, pero me imagino que sí, porque hay cooperación entre las fiscalías, pero no tengo información.