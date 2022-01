Así, López Obrador solicitó a su vocero, Jesús Ramírez, se proyectara en la pantalla que le auxilia en su conferencia el texto de su discurso del 1º de diciembre en el Zócalo. Y dio lectura a lo que consideró respondería a la postura de Ricardo Monreal: Nada se logra con las medias tintas, con el centrismo, la moderación. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error, el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear, no dar bandazos .

–No, no, no. Pero, además, acabo de decir un discurso. A lo mejor acceden (en los medios) y me publican el párrafo para darle una respuesta profunda.

Y con esos argumentos reiteró: “ahora fuera máscaras, ya no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez: ‘esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse’. Aquí es de definiciones. Esta es la Cuarta Transformación en la historia de México. Esta transformación pacífica, sin violencia, es igual de profunda que como lo fue la Independencia o la Reforma o la Revolución. Entonces, no llegamos aquí para simular, no es más de lo mismo”.

–¿Considera un error que se haya adelantado esta sucesión presidencial, hablando, por ejemplo, de las corcholatas? –se le preguntó de nuevo.

–No, no, porque no adelantarla es el porfiriato, así era antes, los tapados, las decisiones de élite.

–¿Se va a reunir con él o, como usted dice, lo va a dejar pasar, si se sostiene como coordinador?

–No, no, no meto en eso yo, no me meto en eso, no me meto, aquí cada quien asume su responsabilidad.

–¿No se reunirá con él para la agenda legislativa?

–No, no, no hay ahorita tema. Son tres reformas, una ya está ahí, que es la eléctrica; otra es la electoral, que va a entrar en su momento; y la otra es la de la Guardia Nacional. Pero no hay nada y además debemos de ser independientes de verdad, ya no es también el tiempo de antes.