maneció ronco el presidente López Obrador, suponía que andaba agripado y dijo que se haría mas tarde una prueba covid. Al filo de las 6 de la tarde anunció en redes sociales que estaba contagiado por segunda vez: Informo a ustedes que estoy contagiado de #Covid19 y aunque los síntomas son leves permaneceré en aislamiento y sólo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre! . Por fortuna, Andrés Manuel está inmunizado con la vacuna AstraZeneca y recibió la dosis de refuerzo el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, siguió sin usar cubrebocas excepto cuando viaja en avión. Es la segunda ocasión que se contagia. La primera ocasión fue el 24 de enero del año pasado: Lamento informarles que estoy contagiado de covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladímir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V . En la mañanera de ayer, había convocado a todos los mexicanos a recibir la vacuna. ¡Ánimo, Presidente!

