Martes 11 de enero de 2022, p. 19

Ginebra. Funcionarios estadunidenses y rusos de alto rango iniciaron formalmente ayer unas conversaciones especiales en Ginebra, sobre estabilidad estratégica, que concluyeron sin avances tras más de ocho horas, y con el único acuerdo de seguir dialogando.

Rusia reiteró no tener intención de atacar a Ucrania, y dijo que las decenas de miles de tropas desplegadas en la frontera estaban allí porque sus rivales occidentales también aumentaron su presencia.

Las negociaciones las dirigieron la subsecretaria de Estado estadunidense, Wendy Sherman, y el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, y se producen en medio de temores de una invasión rusa de su vecino prooccidental, Ucrania, y con Moscú exigiendo amplias concesiones de Washington y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Explicamos a los colegas que no tenemos planes, ni intención de atacar, entre comillas, a Ucrania , reafirmó Riabkov, tras la reunión.

Sherman indicó que le insistió a su homólogo ruso que una eventual invasión de Ucrania implicaría costos significativos enormes , por parte de los países occidentales y Moscú podía iniciar una desescalada haciendo que todos los soldados concentrados en la frontera volvieran a sus cuarteles .