No es la única vez que se hace pública nuestra situación; apelamos a que esta vez sus oídos y mirada estén atentos y que la palabra que vinieron a ofrecer sea honesta. Ustedes saben ya dónde se encuentran quienes nos asesinan, también quiénes han siso omisos frente a los crímenes , demandó.

Quienes llegaron a la reunión no son funcionarios con quienes se pueda tener una reunión de carácter resolutivo y no trajeron ninguna propuesta. No quisiéramos pensar que sólo vinieron para la foto o a hacer como que hacen , advirtió.

Resaltó que “si hay diálogo, es por la gestión de la CNDH y principalmente por la resistencia de nuestra organización; no somos un botín político y no entramos en su hashtag #TransformandoGuerrero, ni en campañas para beneficiar al gobierno en turno. Si algo somos, es supervivientes de una guerra de exterminio y con eso no se juega.

No hay nada que celebrar en estas reuniones, pues el dolor y la muerte no deberían servir para favorecer a algún partido o funcionario ni para celebrar que se hace lo que se tiene que hacer, sino para evidenciar que hasta el día de hoy a nadie la ha interesado nuestra situación como pueblos indígenas y eso es el resultado de que la clase política y autoridades no han hecho su trabajo como servidores públicos. No queremos más palabras vacías ni promesas incumplidas , concluyó.

En la mesa participaron Rodrigo Medina, comandante del 50 Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo; Bianca Berenice Trujillo, directora de la primera visitaduría general de la CNDH, y Arely López, de la cuarta visitaduría general de la CNDH, así como abogados del colectivo Abajo los Muros de las Prisiones.