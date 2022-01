Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 11 de enero de 2022, p. 14

El gobierno federal no ha tenido remanentes del Banco de México; aun cuando periódicamente se deprecie el peso, termina recuperándose; entonces, como no hay depreciación del peso, no entregan remanentes , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina de ayer, añadió, esperará noticias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el tema.

Y comprometió que el primer jueves de febrero, Raquel Buenrostro, encargada del SAT, informará sobre la venta de Ferromex a la multinacional Kansas City, y los beneficios fiscales que esa corporación recibió del gobierno de Ernesto Zedillo, cercanos a 12 mil millones de pesos. Con esto prometió que la condonación de impuestos, que era una barbaridad, pues ya no podría volverse a implantar.