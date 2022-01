Las acciones de cada uno de los aspirantes presidenciales hablan por sí mismas. Ricardo Monreal se ha evidenciado de manera particularmente clara. Su teatral embate contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lo ha pintado de cuerpo de entero como alguien profundamente desleal al proyecto político del Presidente de la República. La utilización de la investidura de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado para defender a un colaborador acusado de homicidio comprueba el compromiso de Monreal con la impunidad y los favoritismos, dos principios que contradicen los valores básicos de la Cuarta Transformación. Fiel a su estilo, el senador no descarta la posibilidad de lanzarse como candidato presidencial en 2024 por un partido político distinto a Morena. A partir de una lectura perversa y torcida de la historia, ha comparado su eventual rompimiento con Morena con la formación de la Corriente Democrática dentro del PRI durante la década de 1980, que devino en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Otros aspirantes cuyos amarres externos les permitirían seguir una ruta similar fuera de Morena serían Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard.

Ahora bien, tal como ya hemos señalado en estas páginas, lo más importante no es quién será el candidato en 2024, sino el contenido del proyecto de nación para el próximo sexenio (https://bit.ly/3tceT7Q). Y López Obrador ha sido absolutamente claro con respecto a sus preferencias al respecto: “Nada se logra con medias tintas… El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear,” señaló el Presidente en el mitin del pasado 1º de diciembre.

Pero para evitar las medias tintas y garantizar el carácter de izquierda de la Cuarta Transformación, primero hace falta rescatar al movimiento-partido fundado por López Obrador. El profundo desaseo en la selección de los candidatos y las candidatas para las seis gubernaturas en juego durante 2022, sumado a la constante violación de los estatutos y los principios del partido, así como la exclusión de las bases por la dirigencia actual (https://bit.ly/3q9jKo7), han generado un descontento generalizado entre las bases del partido.

Es por ello que más de 3 mil militantes y simpatizantes provenientes de las 32 entidades federativas del país se han organizado para celebrar la primera convención morenista el próximo sábado 5 de febrero en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Este encuentro busca reunir al partido frente a la cancelación del Congreso Nacional de 2021 y tiene el fin de generar un espacio de confluencia plural en favor de la construcción del partido que merece el pueblo de México y requiere la Cuarta Transformación . La convención está abierta a la ciudadanía en general, independientemente de si sean militantes en activo o no del partido. Toda la información sobre el registro se encuentra disponible en la página web de la iniciativa: https://morenademocracia.mx/.

Independientemente de quien sea el abanderado en 2024, sin un partido-movimiento fuerte, firmemente arraigado en las bases y con una sólida estructura interna, será difícil profundizar y consolidar los logros de la Cuarta Transformación durante el próximo sexenio. Participemos todos y todas en defender los principios originarios del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar.

www.johnackerman.mx