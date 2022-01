Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de enero de 2022, p. 3

Las empresas aprovechan una laguna legal en las leyes mexicanas para limitar la contratación de trabajadores según su edad.

Aunque la Constitución indica que no debe haber factores de discriminación y sólo establece un mínimo de edad para trabajar, cientos de empresas solicitan empleados no mayores a 35, 40 o 60 años. La acción no va acorde con la Ley Federal del Trabajo, pero tampoco está regulada, explicó Alberto Romero, coordinador de Vinculación con el Medio Sindical de la Universidad Obrera de México.

No hay ningún fundamento en la ley porque ahí dice que el mínimo de edad es de 16 años, con consentimiento de sus padres o tutores, pero no hay una máxima legal, o un impedimento, el problema es que se ha hecho un uso y costumbre de las empresas, y que se ha venido aceptando. Las empresas no lo hacen basadas en la ley, sino en la práctica, pero los gobiernos nunca han hecho una reflexión sobre esto , expuso el académico.

Por dicho motivo, en este momento no hay un marco legal para sancionar a las compañías que incurren en esta práctica, ya que no es legal, pero tampoco es ilegal, no obstante, es un acto discriminatorio evidente .

Señaló que mientras en algunos países se han establecido medidas en este sentido, en México el tema ha quedado fuera de las iniciativas en el Congreso.