El Consejo Ciudadano de Chetumal AC consideró que la remodelación del bulevar Bahía, con una inversión de 140 millones de pesos, resulta negativa para el medio ambiente.

En una carta que publicó en redes sociales, consideró que la destrucción de vegetación fue un acto ecológicamente irresponsable que vulnera el derecho social a un medio ambiente saludable y digno .