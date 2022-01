En el documento no se incluye la casa de 24 millones de pesos que el funcionario adquirió con la consejera Carla Humphrey, y que sería parte de las pesquisas que la FGR abrió sobre el matrimonio a raíz de una denuncia anónima, pues si bien la ley obliga a reportar los bienes que se tienen con terceros, las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales no muestran dicha información.

La situación patrimonial del ex funcionario muestra que sus deudas individuales –entre créditos hipotecarios, personales, de tarjetas y uno automotriz– ascienden a 12 millones 496 mil pesos, de ellas 8 millones 463 pesos corresponden a los saldos de dos hipotecas, una obtenida por medio del banco HSBC y una más vía Fovissste. Sin embargo, el documento actualizado al 7 de enero pasado no informa cuánto del adeudo ya se ha cubierto ni tampoco los inmuebles o deudas compartidas con terceros.

Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que son deudas hipotecarias y no propiedades lo que tengo actualmente .

En lo publicado por la Secretaría de la Función Pública, Nieto muestra que además de tres créditos hipotecarios también pidió un financiamiento de 448 mil 657 pesos para un vehículo Audi, en enero de 2020, 233 mil 800 más por tarjetas bancarias, un millón 700 mil más en créditos personales con HSBC y Grupo Jesam, así como un millón 649 mil con personas físicas no identificadas, según la Ley de Transparencia.

Esas obligaciones no incluyen la mitad del adeudo por la casa de 24 millones de pesos adquirida con la consejera Humphrey ni otros bienes compartidos con familiares. Como contraparte, Nieto reportó ingresos por 5 millones 531 mil pesos en 2021, un millón 181 mil 653 millones de pesos derivados del cargo público que ocupó hasta noviembre pasado y el resto por sus actividades privadas.

He declarado la totalidad de mis bienes e ingresos, tanto como servidor público como particular, en mi carácter de consultor, académico e incluso como autor de textos editoriales . Explicó que sus ingresos por arrendamientos y por comercialización de bienes propios, así como por sus actividades profesionales deben reportarse en el rubro de actividades industriales, comerciales o empresariales, según el formato de la Función Pública. No obstante, es evidente que no soy empresario .

Detalló que además de la casa de 6 millones 400 mil que declaró al inicio de su encargo como titular de la UIF, cuenta con un departamento en Santa Fe adquirido en 2019 y cuyo valor al momento de la compra era de 8 millones 100 mil pesos. Parte de su financiamiento se hizo con un crédito hipotecario de 7 millones a 15 años, del cual paga 41 mil pesos al mes, mientras renta el inmueble en 40 mil.

También en 2019 adquirió una vivienda en Querétaro por medio de un crédito de Fovissste por un millón 600 mil pesos, la cual se renta en 8 mil 120 pesos mensuales, mientras la hipoteca es de 7 mil pesos.