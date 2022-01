En el video se escucha que el adolescente grita a uno de los policías: No me esposes, te lo pido. No traigo droga y deja de tocarme las partes nobles , mientras era replegado contra la pared.

Asimismo, se escucha la voz de una mujer que dice: “Es un menor, wey”; en tanto, el menor continúa suplicando al oficial: No me esposes, te lo pido, no traigo nada; no me agarres ahí, cabrón ; mientras uno de los policías posaba su mano derecha en la parte delantera del joven y le dice: ¿Y esto, qué es? , mostrándole algo en una bolsita de plástico.

El oficial le informa que está detenido por portación de droga, se ve en el video de 24 segundos de duración. Otro video de 16 segundos que también fue subido a las redes sociales, igualmente da cuenta de la revisión y arresto del adolescente.

La portación de mariguana para consumo lúdico está permitida sólo para mayores de edad con permisos expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.