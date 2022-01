Silvia Chávez

Domingo 9 de enero de 2022, p. 27

Tlanlepanta, Méx., Debido a un cambio de válvulas en la empresa gasera Global Gas, se generó alarma entre los vecinos de la localidad de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, estado de México, que percibieron la noche de ayer un intenso olor a gas.

Luego de la movilización de cuerpos de seguridad y de Protección Civil, al detectarse una posible fuga en las inmediaciones de la planta gasera ubicada en San Juanico, vecinos denunciaron en redes sociales que el olor a gas era intenso, sin que se confirmara si existía o no algún riesgo para la población.

Cambio de válvulas