S

in contar con un derrotero claro para navegar en tiempos tormentosos, el mundo se prepara para zarpar. Más que certeza alguna en el rumbo a tomar, prevalece la conciencia de que sólo aceptando el azar es posible mantenerse a flote en la aventura global que nos depara este reino duro, inapelable, de la interdependencia.

Podemos o no tomar nota de verdades como ésta; lo que no podemos ni podremos es evadir sus impactos e implicaciones. Una vez que la nave planetaria deje atrás los cabos y haya levado las anclas, habrá de empezar una travesía cargada de incertidumbres. A diferencia de otros emprendimientos que hicieron historia , el que se avista está cargado de nubosidades e incertidumbres a la vez que de información, conocimientos, teorías y reflexiones. La pandemia ha desplegado una serie de desafíos que, a querer o no, son agenda obligada, itinerario implacable, del presente. De no asumirlos, las sociedades configuradas como Estados nacionales corren el peligro de quedarse al garete, pero no a salvo de las implicaciones que el cambio global tendrá sobre todos.

Autoexcluirse, con argumentos banales como creer tener algún tipo de originalidad genómica, ha sido una tentación, u obsesiva vocación según se le mire, de los grupos dirigentes y gobernantes. Haber sido omisos o indiferentes frente a las mutaciones varias que han llevado al mundo a su globalidad actual, ha obstaculizado o impedido que la adecuación a esas mutaciones fuera menos nociva de lo que ha sido. Esa falta de cuidado, esa incapacidad de ver más allá de la coyuntura, quizá sea lo que explique y esté en el fondo de los malos saldos que nuestra globalización, un tanto a mata caballo, ahora ofrece.

El deprimente panorama de nuestro de-sempeño económico, del que este miércoles se ocupó Luis Miguel González en E l Economista, habla de una decadencia precoz o prematura, de una economía nacional que no ha conocido un auge efectivo y con capacidad de durar. Ahora, las cuentas revelan un progresivo proceso de atraso y retraso, que nos ha llevado a declives lamentables en la liga mundial de crecimiento y desarrollo y a quedarnos atrás de los que hasta hace poco iban a nuestra zaga.