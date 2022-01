Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 9 de enero de 2022, p. 11

Con una propuesta que busca integrar la riqueza biológica y cultural de uno de los cinco países megadiversos del planeta, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) impulsa en México la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos.

Con el apoyo del consejo, que ha asignado cerca de 50 millones de pesos al proyecto, actualmente 26 estados cuentan con espacios destinados al conocimiento y conservación de su biodiversidad, donde el objetivo es preservar, investigar, conocer, y sobre todo, dar un acceso abierto, universal, a esta gran riqueza biocultural , afirma en entrevista con La Jornada María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conacyt.

Tenemos un país megadiverso, es decir, que junto con otras naciones concentra una parte importante de la biodiversidad del planeta, de la riqueza biológica en plantas, animales y también en microorganismos, de la cual tenemos una riqueza enorme, y aunada a este patrimonio biológico, hay una riqueza cultural. En México es indisoluble la cultural de la riqueza natural, de la biodiversidad, porque está enraizada en la diversidad de culturas, de sus lenguas .

En Conacyt, apunta, se buscó crear espacios de conocimiento, de preservación, pero también de cultura y expresión de las artes. En los jardines se impulsan actividades artísticas, culturales, para promover la paz, son espacios de paz, de intercambios de conocimientos, de vivencias .

Todo este tipo de actividad artística, creativa, explica, antes no se valoraban desde el Conacyt, no se financiaba y estábamos perdiendo en México expertos en entnobiología, en etnobotánica, en zoología y taxonomía, en todas estas áreas que se cultivan mucho en el primer mundo porque respetan y admiran la importancia de una riqueza cultural y biológica como la nuestra. Los estábamos perdiendo, íbamos a acabar teniendo expertos mexicanos en el conocimiento tradicional y etnobiológico en Inglaterra y en Estados Unidos, pero aquí no .

Lo que queremos, afirma Álvarez-Buylla, experta en genética y evolución de plantas, es abrir en cada estado (sólo faltan seis: Tamaulipas, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Tabasco y Aguascalientes) un espacio para el resguardo y el conocimiento de la riqueza etnobiológica que mantiene una liga con la flora y la fauna natural, con la domesticada y con la riqueza cultural, por eso nace la idea de los jardines etnobiológicos.