Carlos Fazio/ II y última

Domingo 9 de enero de 2022

Para oponerse a la nueva forma de totalitarismo en ciernes se necesita comprender en qué se parece y se diferencia de los sistemas totalitarios anteriores. Dice C. J. Hopkins: Las similitudes son obvias: la suspensión de los derechos constitucionales, gobiernos que mandan por decreto, la propaganda oficial, los rituales de lealtad pública, la ilegalización de la oposición política, censura, segregación social, cuadrillas de acosadores uniformados armados que aterrorizan al público, etcétera .

Pero las diferencias no son tan obvias. Sostiene que el totalitarismo New Normal se diferencia fundamentalmente de los totalitarismos del siglo XX en términos de su ideología, o aparente falta de ella . “Mientras que el totalitarismo del siglo XX era más o menos nacional y abiertamente político, el totalitarismo New Normal es supranacional y su ideología es mucho más sutil. La Nueva Normalidad no es el nazismo ni el estalinismo. Es un totalitarismo capitalista global, y el capitalismo global no tiene una ideología, técnicamente, o mejor dicho, su ideología es la ‘realidad’ ”.

Pero la diferencia más significativa es cómo el totalitarismo de la Nueva Normalidad patologiza su naturaleza política, haciéndose efectivamente invisible y, por lo tanto, inmune a la oposición política. Mientras que el totalitarismo del siglo XX usó su política en la manga, el totalitarismo New Normal se presenta como una reacción no ideológica (es decir, tecnocrática, suprapolítica) a una emergencia de salud pública global”. Y, por lo tanto, sus características totalitarias clásicas (por ejemplo, la revocación de los derechos y libertades básicos, la centralización del poder, gobernar por decreto, la vigilancia policial opresiva de la población, la demonización y persecución de una clase bajo la figura del chivo expiatorio , la censura, la propaganda, etc.) no se ocultan, porque son imposibles de ocultar, sino que se recontextualizan en una narrativa oficial patologizada .

Así, los Untermenschen (subhumanos) de la Alemania nazi se convierten en los no vacunados . Los alfileres de solapa con esvástica se convierten en máscaras de aspecto médico. Los documentos de identidad arios se convierten en pases de vacunación . Las restricciones sociales irrefutablemente insensatas y los rituales obligatorios de obediencia pública se convierten en confinamientos , distanciamiento social , etc. El mundo está unido en una guerra total goebbelsiana, no contra un enemigo externo (es decir, un enemigo racial o político), sino contra un enemigo patológico interno .

Añade que esa narrativa oficial patologizada es “más poderosa (e insidiosa) que cualquier ideología, ya que funciona no como un sistema de creencias o ethos, sino como una ‘realidad’ objetiva”. No se puede discutir ni oponerse a la realidad . “La ‘realidad’ no tiene oponentes políticos. Aquellos que desafían la ‘realidad’ son ‘locos’”, es decir, teóricos conspiparanoicos , antivacunas , negadores del covid , extremistas . Y, por lo tanto, la narrativa de la Nueva Normalidad también patologiza a sus oponentes políticos y los despoja de legitimidad política mientras proyecta su propia violencia sobre ellos.

Según Hopkins, como en toda sociedad totalitaria, en la sociedad de la Nueva Normalidad el miedo y la conformidad serán omnipresentes. A diferencia de la ideología racializada de los nazis, la ideología y la simbología de la Nueva Normalidad serán patológicas: “El miedo a la enfermedad, la infección y la muerte y la atención obsesiva a los asuntos de salud dominarán todos los aspectos de la vida. La propaganda paranoica y el condicionamiento ideológico serán omnipresentes y constantes. Todos se verán obligados a usar mascarillas para mantener un nivel constante de miedo y una atmósfera omnipresente de enfermedad y muerte, como si el mundo fuera una gran sala de enfermedades infecciosas (…) Así como los nazis creían que estaban librando una guerra contra las ‘razas subhumanas’, los Nuevo Normales librarán una guerra contra las ‘enfermedades’ y contra cualquiera que ponga en peligro la salud pública al desafiar su narrativa ideológica”. (Ver Hopkins, “La invasión de… los ‘Nuevos Normales’”, 10 de agosto de 2020).

La guerra de la propaganda

C. J. Hopkins sostiene que todos los sistemas totalitarios de la historia han utilizado el poder de la propaganda visual para generar una nueva realidad , una que reifica su ideología oficial, rehaciendo el mundo a su propia imagen paranoica. Dice que el totalitarismo New Normal no es una excepción.