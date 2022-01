A

zalea y Clementina, dependientas en la tienda de calzado ortopédico, acodadas en el mostrador, miran hacia la calle. Entre los pocos automóviles que circulan avanza el camión de la basura, repleto de bolsas de plástico negro, empaques de pantallas y juguetes electrónicos.

Azalea: –No me has dicho qué les trajeron los Santos Reyes a tus hijos.

Clementina: –Todavía nada. Hasta el domingo les traen. El sábado nos pagan.

Azalea: –Ay, pero lo bonito es recibir los juguetes la noche del 5. Cuando uno es niño, le hace mucha ilusión levantarse en la madrugada a ver los regalos y luego salir a presumirlos entre los amigos.

Clementina: –Pues sí, pero ¡ni modo! La cena del día último me dejó seca, y eso que cociné menos que otros años, porque todo está carísimo.

Azalea: –¿Qué hiciste?

Clementina: –Romeritos nada más con papas, unas tilapias al chipotle, arroz y ¡párale de contar!

Azalea: –A mí pueden envenenarme con romeritos: me encantan.

Clementina: –Me lo hubieras dicho antes para traerte, porque hice bastantes. No quise que me pasara lo que el año pasado: compré dos kilos de romeritos, pero como al hervirse se consumen bastante, a todos nos tocó bien poquito. Mi cuñado dijo que más que cena parecía botaneada. Nacho, que entonces todavía estaba viviendo en la casa, me hizo un escándalo porque su familia iba a pensar que éramos unos miserables muertos de hambre.

Azalea: –Yo este año no preparé cena. Preferí guardar el dinero para que los Reyes les trajeran juguetes a mis hijos.

Clementina: –Me dijiste que este año le tocaba a Emigdio comprar los regalos.

Azalea: –Eso me prometió, pero ¡nada! Con decirte que ni siquiera fue para ir a darles un abrazo a sus hijos. Él ya sólo tiene ojos para la chamaquita que acaba de tener con Lulú.

II

Clementina: –Entonces, conoces a la vieja.

Azalea: –La conocí un domingo que fui a comprar la barbacoa y la encontré atendiendo el puesto en lugar de su hermano. Mientras me despachaba, platicamos. Me cayó muy bien y me pareció bastante guapa. Se lo dije a Emigdio, pero él no comentó nada. Una mañana que estaba yo bien atrasada con el quehacer él se ofreció a ir por la barbacoa. Después siguió yendo, dizque para ayudarme y también porque yo no sabía escoger bien la espaldilla. Creo que él sí, la espaldilla y todo lo demás... Pero esa ya es harina de otro costal. ¡Allá ellos! Por mí, ojalá que sean muy felices. A ver, cuéntame, ¿qué vas a comprarles a tus hijos por Reyes?

Clementina: –Lo que se pueda. Dimitri quería una consola de videojuegos y Jahir unos patines eléctricos, pero no puedo: están carísimos. Mi vecina me dijo que en el mercado de Las Torres había encontrado juguetes muy baratos. Su hijo le pidió una PlayStation. Ella la había visto en mil 200 y en el tianguis la encontró en 300, pero no es nueva.