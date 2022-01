Por su parte, el investigador Charles Ortel, del Wall Street Journal, rotativo cercano al Partido Republicano, aduce que si HK fuera inteligente (sic) debería apoyar a Michelle Obama para sustituirla ( https://bit.ly/3HFqQXt ). KH no goza más con la bendición de Biden, quien en 2024 tendría 80 años y ha comentado que buscaría su relección en caso de encontrarse en óptima salud ( https://abcn.ws/3n1sudW ).

No obstante la terrible conducción como vicepresidenta ciclotímica, KH, quien estaba destinada a vuelos más altos, sigue siendo la favorita de los demócratas para competir en la presidencia de 2024 y quien todavía goza del conspicuo apoyo de la cada vez mas impopular Hillary Clinton (HC).

Joe Concha, del portal The Hill, muy cercano a los demócratas, considera que las aspiraciones presidenciales de Hillary para 2024 no están todavía eliminadas (https://bit.ly/34ikn6i) cuando la administración Biden se tambalea feamente. KH no se da por vencida, pese al desplome espectacular en su aceptación ciudadana, cuando, incluso, ostenta un raquítico 13 por ciento (¡megasic!) de apoyo para su candidatura presidencial (https://bit.ly/3qadigV). En su naufragio, KH se ha refugiado en el rescate de sus omnipotentes aliados de Wall Street/Silicon Valley/Hollywood para impulsar su campaña presidencial.

Según Justin Sink (JS), del portal financiero Bloomberg (https://bloom.bg/3n37xQ0), KH recurrió a los amos del Universo (metáfora del novelista dandy Tom Wolfe) de Wall Street y Silicon Valley para asesorarla. KH ha interactuado con Jane Fraser, mandamás de Citigroup, Chuck Robbins, jerarca de Cisco, y Brad Smith, presidente de Microsoft. Según JS, cuando fue procuradora de California, KH se ganó la reputación de favorecer a las empresas tecnológicas en lugar de perseguirlas .

KH está casada con el israelí-estadunidense Douglas Emhoff, influyente cabildero de Hollywood y socio del tercer bufete más importante de Estados Unidos, DLA Piper (https://bit.ly/3qOcInO). Para su pésimo manejo de las raíces de la crisis migratoria en Centroamérica, KH recurrió a sus aliados filántropos (sic) globales : Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundations de George Soros, The Seattle International Foundation, Foundation for a Just Society y Ford Foundation (https://bit.ly/3JNXc4k), a quienes sumó ahora a Microsoft, a Visa y a Nespresso de Nestlé (para monopolizar el café centroamericano).

