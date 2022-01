Creo que esto no es cosa del presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no atrae el caso y lo tiene detenido, quizá sólo espera hasta que estemos todos muertos o será que la SCJN no atrae el caso para lastimar políticamente al gobierno de la 4T.

Cabe mencionar que en este lugar se instalan tianguis móviles cuatro veces a la semana y que dejan muchos desperdicios. Pero la basura siempre se encuentra junto con cascajo, muebles viejos o dañados.

Nunca vemos que haya servicio de limpia, ocasionalmente acuden algún camión recolector de basura, pero la zona siempre se ve sucia.

Se han enviado reportes con evidencia fotográfica a la alcaldía Iztapalapa y se ha reportado al teléfono 55-6651-6651, por medio de WhatsApp; responden el mensaje, pero no solucionan el problema, pues el asunto de la basura continúa igual, con los riesgos de salud que ello implica.

Hace dos años yo vivo en esta inmediaciones y no me he acostumbrado a ver tanta basura; me imagino siempre que estoy en algo parecido a lo que se veía en la vieja película de Los Miserables.

Por este medio solicito que la alcaldesa Clara Brugada Molina tome acciones sobre este problema tan grave y que se apliquen políticas públicas eficientes para este lugar.

María de Lourdes López Ángel

Académico solicita a la UPAV solución a sus pagos atrasados

Por medio de la presente solicito ayuda e informo que estuve adscrito como asesor solidario outsourcing en la coordinación 02 dependiente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), donde durante ocho años presté mis servicios como docente en los niveles de educación media y superior hasta mayo pasado, cuando fui despedido de manera diplomática, por haber iniciado el trámite de pago de materias impartidas y que hasta la fecha no me han sido cubiertos, con un atraso de más de tres años.

El 10 de febrero de 2019, después de haber agotado los canales conducentes y sin brincarme las trancas, como aduce la burocracia, decidí presentarme a la rectoría de la universidad para reclamar el pago a que tengo derecho, pues el atraso va de 2017 hasta mayo de 2020 y aún sigo en espera de la solución justa a mi ejercicio profesional.

La respuesta que recibí por escrito, por parte del departamento de trámite de pago a solidarios, es que no se me da mi dinero por falta de sustento administrativo, asunto que obviamente yo no pude resolver, son soportes que realiza la coordinación 02 UPAV.

De manera colaborativa , envíe 53 actas de calificaciones escaneadas, firmadas por los estudiantes a mi cargo, para su cotejo, lo cual termina mi quehacer académico, pero no el pago a mis servicios académicos.

Miguel Montañez Martínez