La manifestación de Bilbao concluyó en el ayuntamiento, donde Sare leyó un comunicado en el que reiteró que todos los presos de ETA deberían estar en cárceles en el País Vasco.

Tanto por razones de derecho, como porque tras la transferencia de la competencia de reclusorios cabe un seguimiento positivo y humanitario conforme a las pautas de comportamiento respetuosas con la legalidad que la sociedad vasca se ha dado a sí misma , indicó.

Estamos reivindicando derechos humanos. No estamos ante reivindicaciones políticas. Su defensa nos compete como ciudadanía porque no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una base punitiva injusta y vengativa , concluyó.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, lamentó que 850 inocentes en España vean este sábado las 200 concentraciones en apoyo a sus asesinos de ETA y que el gobierno de España, a cargo del socialista Pedro Sánchez, dependa de Bildu, un partido que no condena esos asesinatos .

Los 850 inocentes a los que se refirió Casado son concejales y alcaldes de su partido asesinados por ETA.