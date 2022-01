Carlos García Juan Carlos G. Partida

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 9 de enero de 2022, p. 23

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que de 2015 a noviembre de 2021, la Fiscalía General del Estado integró 23 mil 506 carpetas de investigación por delitos de violencia sexual, económica y feminicida contra mujeres, pero este número sólo representa 10 por ciento de los casos que existen en Guanajuato, pues el 90 por ciento restante es la cifra negra de víctimas que no denuncian, sostuvo la directora del centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

El sistema nacional reportó que en los últimos siete años se integraron mil 973 carpetas por acoso sexual, 4 mil 12, por violación; 136, por feminicidio; 6 mil 570, por abuso sexual; 228, por hostigamiento sexual; y 10 mil 587, por incumplimiento de pensiones alimenticias.

Esto sólo es 10 por ciento de lo que sucede, no conocemos el dato real, pues un 90 por ciento de víctimas no denuncian. Pero hay un dato: en México siete de cada 10 mujeres están viviendo violencia , aseguró la activista en entrevista exclusiva con La Jornada.

Explicó que no denuncian porque no confían en las autoridades, no saben a dónde acudir o piensan que carece de sentido presentarse ante una fiscalía.

Esto es gravísimo. Es necesario que las mujeres conozcan sus derechos, que tengan confianza en la autoridad, que sepan a dónde acudir y que las instancias correspondientes atiendan el origen del problema , dijo.