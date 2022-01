Puntualizó que el tricolor tiene a las y los mejores personas para lograrlo , y dijo que de acuerdo con diversas encuestas, Morena se mantiene al frente de las preferencias electorales; no obstante, añadió, las elecciones se ganan con votos.

Para Murat, los priístas podrán salir a pedir el voto “con la frente en alto, viendo a la cara a todas las familias de Oaxaca, con la certeza del deber cumplido. Son tiempos de decisión y una vez más, tiempos de vocación.

Aquí hay gobierno y por supuesto el PRI va a buscar la votación , sostuvo Murat Hinojosa, quien estuvo acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal, Eviel Pérez Magaña.

A la fecha, cinco priístas han hecho pública su intención de buscar ser candidatos a la gubernatura. Se trata de las diputadas federales Mariana Nassar Piñeyro y Eufrosina Cruz Mendoza; además de ellos, el ex director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal; el ex secretario de Administración, Germán Espinosa, y el ex secretario de Seguridad Pública estatal, Heliodoro Díaz Escárraga. Los tres dejaron el cargo en noviembre pasado.