–¡Ay! Creo que lo más difícil que me ha tocado es luchar contra mí mismo. Nosotros podemos ser nuestro mejor aliado y peor enemigo. Tener la fortaleza mental para salir de nuestra zona de confort es clave, es lo que me ha ayudado a lograr muchas de las cosas que junto con mi entrenador hemos aprendido en competencias internacionales.

▲ Carrillo acompañará su participación en China con música mexicana. Foto tomadas de Facebook y Afp

En general es esa parte de la seguridad y la confianza lo que me ha hecho conseguir varios resultados importantes para mi país. La vida nos va formando a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y, en mi caso, el patinaje me ha abierto muchísimas puertas y permitido crecer no solamente como deportista, sino también como persona y me ha enseñado a trabajar con objetivos específicos .

Tras sobrellevar la pandemia con entrenamientos en seco y ofreciendo algunas exhibiciones en pistas de hielo con las rutinas que llevará a cabo en Pekín y las coreografías del francés Benoit Richaud –quien ha trabajado al lado de medallistas mundiales y seleccionados olímpicos y fue contratado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte– al ser el único becario en deportes invernales, Carrillo Suazo asegura que el programa corto quedó increíble. Va a cautivar y gustar a todo el público , sin revelar la vestimenta que usará, porque será una sorpresa .

Único patinador del país que ejecuta los saltos triple Axel y cuádruple Salchow, el tapatío debutará el 8 de febrero (programa corto) acompañado con Black Magic Woman, de Carlos Santana, y dos días después en el libre, “tenemos pensado el tema Quizás, interpretado por Carlos Rivera y Daniel Boaventura, Sway de Dean Martin, y cerramos con Bailar de Elvis Crespo, una canción mix de diferentes épocas”.

Desde que comenzó a destacar, el mexicano había sido un permanente competidor de la ISU (Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, por sus siglas en inglés), lo que mejorado sus puntuaciones y en ocasiones ha estado arriba del podio. De última hora y por los altos contagios de coronavirus canceló su participación en el Four Continents de Estonia

Era mucho riesgo viajar y a tan pocos días de Pekín, porque si me llegara a contagiar perdería el derecho a la acreditación. Decidimos no asistir en esta ocasión, me entristece muchísimo porque yo quería participar y tener como inicio de año esa competencia; sin embargo, sigo contento, motivado, porque me estoy guardando para algo más grande que son los Juegos Olímpicos , puntualiza.