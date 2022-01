P

ocas películas expresan tan irónicamente el Zeitgeist de los tiempos actuales como Don’t Look Up, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Dos astrónomos de la Universidad Estatal de Michigan descubren un cometa que en seis meses podría impactar a la Tierra. La Casa Blanca, ahora encabezada por una Presidenta, un símil de Hillary Clinton o de una de las amantes de Bill Clinton, encuentra que la amenaza del cometa se interpone en sus planes de imponer leyes restrictivas. Sus asesores emprenden una campaña contra las predicciones de los astrónomos. Las cadenas televisivas desatan una discusión de dudas sobre el hallazgo científico. Rápidamente, el ambiente se llena de astrónomos súbitos y la verdad se vuelve difusa. ¿Existirá realmente o no el cometa? ¿Viene en dirección de la Tierra o es una provocación rusa? En pocos días ya nadie sabe en qué creer. Hasta que la presidenta descubre que la amenaza del cometa le viene como anillo al dedo para aumentar su rating electoral. Todo cambia en segundos. La nación entera se dispone a tomar medidas para proteger a Estados Unidos –y con ello a la humanidad–. El plan es enviar una nave para que haga estallar al cometa con bombas nucleares. Hasta que, ya en plena comedia, aparece un empresario, dueño de una corporación tecnológica, a lo Bill Gates o Steve Jobs, muy cool y muy New age, que anuncia que el cometa contiene los recursos minerales para que Estados Unidos vuelva a recuperar la supremacía y liberarse de la pata del oso panda chino . Para recuperarlos convence a la presidenta de dejar acercarse al cometa para estallarlo de tal manera que sus minerales puedan ser rescatados en el Pacífico. Un negocio redondo; además un salvador de la humanidad. Los astrónomos denuncian al plan porque no tiene ninguna base científica, pero el maridaje de los negocios y el poder es implacable. El plan fracasa, el cometa impacta a la Tierra y todos desaparecemos. Si hay una manera de convertir una sátira en una hilarante tragicomedia, Don’t Look Up es sin duda una manera magnífica de hacerlo. Sin olvidar que hoy la única vía hacia alguna verdad es el absurdo o el carnaval.

Alguien dijo hace poco que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La comedia de DiCaprio propone exactamente lo inverso: de seguir así, el capitalismo nos lleva al fin. Con la salvedad de que hoy nadie cree en ese tipo de augurios de la fatalidad. Simplemente porque la fatalidad forma parte del espectáculo. El argumento central de la película es realmente otro: si la ciencia se ha convertido en un dispositivo para legitimar a los negocios y el poder, ¿quién va a confiar en las predicciones y las supuestas certezas que emanan de sus noticias? Casi una alegoría exacta de la situación creada por la pandemia del covid-19.