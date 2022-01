Me acuerdo de que al regresar de la captividad Koselleck, atendió, organizado por el gobierno británico en marco de una campaña de reeducación y denazificación, curso que dio Eric Hobsbawm con quién Koselleck –como bien recuerda Richard J. Evans en su biografía: Eric Hobsbawm: A Life in History, 2019– se hizo cuate y hasta le dibujó una caricatura ( bit.ly/3G1r36L ). Años más tarde el propio Hobsbawm se ufanaba así: “¡Fui yo quien –a este pobre ex soldado de la Wehrmacht– le enseñó la democracia!” (p. 260).

Leo al mismo tiempo y del mismo modo –por ratos– a Koselleck, el igualmente, aunque por otras razones, denso tomo de ensayos: The practice of conceptual history: timing history, spacing concepts”, 2002, con una introducción de Hayden White que por allí trae a colación a Barthes (p. xiii), cuyas Mitologías, 1957, igual por el parecido gesto arqueológico respecto a los símbolos culturales de Francia (más el análisis) recordé leyendo a Perec y curiosamente no puedo dejar de pensar en la vida del propio Koselleck.

Leo, o releo por ratos, esta vez en francés, bueno, hasta donde uno alcanza... –la primera fue hace muchos años en polaco– a Georges Perec, el breve, pero densamente tejido tomito Je me souviens ( Me acuerdo), 1978, una colección de recuerdos aleatorios de la infancia y una crónica generacional de acontecimientos y artefactos culturales del periodo de la posguerra cuyas minientradas empiezan con el ritual Me acuerdo... y pienso en... Reinhart Koselleck (1923-2006).

Me acuerdo, finalmente, –ahora que por fin leí este texto– de que Koselleck que enfatizaba la importancia de los conceptos y su cambiante naturaleza para pensar en la historia apuntando a una suerte de tensión entre los hechos históricos y su transcripción lingüística – los límites del lenguaje –, llegó a abrazar los sueños al ver en una colección de ellos, una serie de reportes de ordinarios berlineses de las décadas de los 30/40, el mejor posible reflejo de la vida en el Tercer Reich: más que cualquier fuente histórica ( Afterword to Charlotte Beradt’s The Third Reich of Dreams, en: The Practice of Conceptual History..., p. 327-340).

Pero lo que más me acuerdo al final –moviéndose ya al campo teórico y en un afán de conectar con el presente: una cosa finalmente lleva a la otra... –es la insistencia de Koselleck en la importancia de la semántica– un campo de batalla – para hacer la política, lograr cierta influencia social, ejercer algún poder político o para hacer la revolución ( Para una historia de los conceptos: problemas teóricos y prácticos, 1992), un punto que se hace relevante hoy en tiempos en los que p.ej., como apunta Judith Butler, “hay una verdadera batalla semántica en torno a lo que calificamos como ‘violento’” ( The Force of Nonviolence, 2021, p. 12) o en los que, como apunta Jason Stanley, la extrema derecha libra verdaderas guerras semánticas , torciendo los conceptos y manipulando al lenguaje para ganar la batalla de ideas (bit.ly/3ECQfPH) e incluso instaura ya su retórica y sus narrativas, al menos en Estados Unidos, en una nueva política fascista (bit.ly/3mHzRXY).