De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 8 de enero de 2022, p. 6

La senadora Susana Harp informó ayer que recurrirá a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena rechazó su queja contra los criterios utilizados para definir la candidatura a la gubernatura de Oaxaca, que recayó en Salomón Jara.

En redes sociales, la legisladora escribió que después de que la CNHJ decidió no discutir de fondo la igualdad sustantiva ni hacer valer sus derechos políticos, acudirá a la sala superior. El camino para la igualdad sustantiva está lleno de batallas, misma que daré con dignidad. La Constitución nos asiste , añadió la aspirante al gobierno oaxaqueño.

Puntualizó que algunas casas encuestadoras han publicado sondeos con su nombre como posible abanderada de otros partidos, pero reiteró que si no es con Morena no irá en la boleta. Yo no traiciono , enfatizó la también cantante.

De gira por Aguascalientes, el dirigente del partido guinda, Mario Delgado, consideró normal que haya morenistas inconformes con las candidaturas, pues son muchas las personas que aspiran y solamente hay una postulación.