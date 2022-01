Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de enero de 2022, p. 6

Al concluir ayer la presidencia pro tempore de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el principal logro de la gestión mexicana es que hoy es el mecanismo de diálogo y concertación política más importante de la región.

El encargo, que se inició a finales de 2019 por decisión de los países miembros del organismo, culminó en la 22 cumbre de cancilleres de la organización, que se celebró en Buenos Aires, con un espaldarazo al gobierno argentino ante la crisis económica que atraviesa esa nación.

Eso fue lo que nos propusimos hace dos años. No sabíamos que habría una pandemia, estábamos en un proceso de reflexión, prácticamente no había reuniones, se habían suspendido las cumbres, no había un programa de trabajo, pero hoy estamos en otra realidad gracias a la voluntad de todos los países aquí representamos , comentó al hacer un balance de los dos años de México al frente de la organización regional.

En un mensaje transmitido en Internet por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard agregó que el producto más tangible de este periodo es el trabajo de la Celac para hacer frente a la pandemia de covid-19 y el impulso al acceso universal a las vacunas ante la Organización de las Naciones Unidas, el G-20 y otros foros internacionales.

La Celac, sostuvo, fue capaz también de organizar la producción de vacunas en la región mediante diferentes esquemas, como la cooperación entre México y Argentina para producir y envasar el biológico de AstraZeneca.