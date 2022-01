Entonces, no pasa nada, mis paisanos veracruzanos están muy despiertos, ya no se dejan chorear, ya es otra cosa, no va a suceder nada, el pueblo apoya a Cuitláhuac, la mayoría del pueblo veracruzano, para no hablar en lo absoluto, y nosotros también .

Hombre con principios

Insistió: Yo respaldo al gobernador, no sólo porque es una autoridad legítimamente constituida, un gobernante que está ahí porque obtuvo votos en elecciones limpias, libres, como no se veían en Veracruz en mucho tiempo, pero no sólo es por eso, sino porque me consta que es un hombre con principios e ideales .