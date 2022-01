Con esta convocatoria se abre la puerta a una mejora cualitativa en todos los sentidos y sin necesidad de confrontarnos trágicamente. Por ello consideramos de la mayor importancia que la gente acuda de forma masiva a las urnas y exprese su voluntad acerca del gobierno que hoy convoca a esta jornada inédita y que encarna un proyecto político con el cual hay contradicciones, pero también coincidencias profundas por más de una razón.

La principal es que se ha planteado en beneficio de las mayorías. Asimismo, también existen grandes intereses de un proyecto de nación integral, que hoy están a discusión; entre otros, los recursos naturales, la recuperación del petróleo y la energía eléctrica, además de las agendas públicas sobre las necesidades de los pueblos originarios, mujeres y grupos minoritarios.

Pero también es indispensable un proyecto de estado de derecho democrático y social a fondo, y lo más pronto posible, pues la sociedad civil mexicana es bastante compleja y dinámica por lo que urge atender sus diversos intereses. Requerimos de una forma de Estado más amplia, segura y justa que, sin duda, sería el problema central que tiene que cobijar el final de este sexenio y el próximo gobierno.

Eduardo Venadero Medinilla, Susana Alanís Moreno, Benito Mirón Lince, Jesús de la Rosa Cruz, Anita Tapia Alfaro, Mario de la Rosa Cruz, Rubén Venadero Valenzuela y Enrique González Ruiz

Pide al IMSS le regresen dinero y documentos

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS: de nuevo estoy dirigiéndome a usted porque no he encontrado a nadie en el HGZ-2, en Monterrey, Nuevo León, que pueda o desee informar qué fue lo que pasó la noche del 27 de julio en que me internaron en urgencias en ese nosocomio con un diagnóstico de fibrilación arrítmica y luego covid; alguien, en mi inconsciencia me desvistió y tomó mi cartera, mis llaves, mis tarjetas de crédito, de débito, licencias de conducir de Kansas y Florida, mi green card, mi identificación del INE, más algunos miles de pesos que traía. ¿Quién fue el que se apropió de mi ropa y mis demás pertenencias y me puso una bata verde? Pues el contralor no tiene anotado nada, ni la devolución posterior de ningún objeto. Después que las abogadas del Área de Atención y Orientación no dieron ni un paso serio para investigar lo ocurrido, después de dos meses de cartas y citas, puse mi queja ante la Fiscalía de Nuevo León, los que encargaron la tarea a Víctor Miguel Moreno el 28 de octubre, pero quien a la fecha no ha hecho nada, pues empezó confundiendo el Hospital 2 con el 21 de Traumatología.

No es fácil soslayar que el extravío de mis documentos que me acreditan como residente legal impide mi libre tránsito y obviamente mis labores cotidianas.

Adolfo Daniel Lozano Schober