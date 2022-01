Jorge A. Pérez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de enero de 2022, p. 23

Oaxaca, Oax., El ex rector de la Universidad Autónoma Benito de Oaxaca (Uabjo) Eduardo Martínez Helmes (2012-2016), fue vinculado a proceso por defraudación fiscal agravada contra la Hacienda estatal, por lo que se le dictó prisión preventiva. El fiscal anticorrupción del estado, Jorge Iruegas Álvarez, explicó que Martínez Helmes está siendo procesado por que la universidad no pagó el impuesto sobre la remuneración al trabajo en todo 2015 y dos bimestres de 2016 contemplado en la ley de Hacienda. El monto asciende a 51 millones 719 mil 506 pesos; explicó que la ley es muy clara y señala que este impuesto debe ser pagado, sin importar si la institución es estatal o federal, por lo que al no efectuar el pago correspondiente, se comete un delito.