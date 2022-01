Al no localizarlos, los agentes se llevaron las computadoras de la sección 8 del SNTSS y aseguraron sus oficinas, que se encuentran en las instalaciones del sanatorio.

Señalaron que, además, aprovechando la ausencia de algunos doctores, expidieron decenas de incapacidades médicas por 28 días a derechohabientes a quienes les pedían a cambio cantidades de dinero, por lo que fueron denunciados ante el órgano de control interno, instancia que dio parte a la FGR.

En la indagatoria que inició el Ministerio Público se establece que los inculpados desde hace más de un año cometían fraudes contra la institución.