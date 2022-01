Sobre las declaraciones del ex rojiblanco Uriel Antuna, quien dijo que no se sintió arropado por el club, y las del presidente del equipo, Amaury Vergara, quien señaló que no todos los jugadores mexicanos son para el Guadalajara, el estratega no quiso entrar en polémica, aunque dejó claro que coincide con el directivo.

“No me gusta hablar de jugadores que ya no están en la institución. De Uriel tengo el mejor concepto, le deseo mucho éxito en Cruz Azul, no le debo nada; no me debe nada. Lo que tenía que decirle se lo expresé de frente.

En cuanto a los comentarios de nuestro presidente, se pueden debatir muchas cosas, pero creo que todos estamos de acuerdo con el concepto. Es lo único que puedo decir , señaló.

Por último, confió en que el delantero Alexis Vega y la directiva llegarán a un acuerdo para la renovación de su contrato.

Alexis está muy enfocado, quiere quedarse en Chivas y ser campeón, desea jugar un Mundial. Ambas partes están haciendo un esfuerzo para reanudar su participación, comentó.

Chivas debutará en el Clausura 2022 mañana ante Mazatlán.