Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 8 de enero de 2022, p. a12

Comencemos el año con un buen libro:

Lo mejor que sé decir sobre la música es el nuevo título en español que la editorial Siruela pone a circular en su colección Libros del Tiempo, de la autoría de Robert Walser (1878-1956), autor de culto, un escritor para escritores , uno de los genios de las letras más grandes y que merece dejar su condición de escritor para iniciados y convertirse en el héroe que es, sencillo y misterioso, como toda su escritura.

Leer a Robert Walser equivale a sentarse a escuchar a Mozart. Uno se asombra, sonríe, vive momentos de gran placer.

Los expertos Roman Brotveck y Reto Sorg reunieron para este libro 60 textos breves y poemas luego de cribar en más de 300 textos y más de mil 200 páginas impresas, donde Robert Walser hace música.

No escribe sobre música, no habla de música, hace música. Es un escritor-compositor, un músico natural, sus textos son música pura y es por eso que iniciamos 2022 reseñando un libro y no un disco, que en realidad son sinónimos.

El Disquero agradece a los maestros Mary Fernández y Sebastián Gatti este hermoso regalo de Navidad: Lo mejor que sé decir sobre la música, de Robert Walser, que ahora nos disponemos a escuchar:

Yo en el laúd toco recuerdos. Es un instrumento insignificante con el mismo sonido siempre, que a veces es largo, otras corto, en ocasiones lento, en otras rápido. Respira con bocanadas tranquilas, o de un rápido salto pasa por encima de sí mismo... Hay un joven que sabe tocarlo; y yo, que tengo tiempo para permanecer al acecho, lo escucho con atención... Igual que yo escucho al ejecutante, así escucha el músico todo el tiempo a su amada, el sonido de su instrumento... El joven es artista; el recuerdo, su instrumento; la noche, su espacio; el sueño, su tiempo; y las notas a las que infunde vida son sus solícitos sirvientes, que hablan de él a los oídos ávidos del mundo. Yo soy solo oído, un oído de indecible emoción.

Los fragmentos anteriores son el inicio y final de Laúd , uno de los textos iniciales del libro. Retratan perfectamente la naturaleza musical de Robert Walser: Yo solo soy oído, un oído de indecible emoción .

Esa frase compendia el acto íntimo de la música: el don de escuchar. Y emocionarse de maneras indecibles.

Uno de los temas fundamentales del Disquero es precisamente ese: el cómo escuchamos, porque en eso consiste la música, en la íntima colectividad, en ese acto personalísimo que nos conecta con el resto de la humanidad, con la naturaleza y el cosmos. Por eso dice Pascal Quignard que escuchar música es ser tocado a distancia .

Robert Walser es el nuevo amor literario del Disquero.