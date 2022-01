Reyes Martínez Torrijos

Sábado 8 de enero de 2022

La muerte del artista independiente Víctor Chi, ocurrida el pasado miércoles, puso en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra el sector artístico del país, consideraron artistas consultados por La Jornada.

El pasado 27 de diciembre, mientras el activista conocido como Pitor Chi estaba hospitalizado publicó en su cuenta de Facebook un reclamo por no haber recibido el pago a cuenta de su colaboración en el Programa Alas y Raíces. “Es imposible que no nos depositen el monto de la convocatoria que ganamos en marzo. Nueve meses, nueve malditos meses…” Su muerte, días después, provocó la indignación de la comunidad cultural.

El vocero de la Secretaría de Cultura (SC) federal, Isaac Macip, desmintió a Chi y sostuvo que es impreciso decir que hubo demora en la retribución: Se cubrió el pago el día 31 de diciembre y el atraso no corresponde a nueve meses, pues su contratación tenía vigencia a octubre y el inicio del trámite fue en noviembre .

Por su parte, Candy Alejandra Jiménez Ramírez, viuda del contador de historias, reconoció que todos los artistas sabemos que el proceso de pago no es el adecuado , pero que ha sido un problema de años y muchas administraciones.

Agradezco a mis compañeros porque en realidad es una muestra de cariño, pero Víctor era más que ese reclamo, era más grande su materia , aseveró la promotora cultural.

Jiménez Ramírez afirmó que es importante que recuerden a Víctor por lo que era: un activista, un luchador social incansable, un guerrero de vida y alguien que ponía la justicia ante todo y ante todos. Para él no tenía que haber mentiras en las cosas, tenían que ser claras, precisas, concisas. Lo que más quería era que la oralidad, que la palabra, diera paso a un cambio, a fortalecer la paz en las comunidades, la familia y en los actos de cada uno de nosotros .

En entrevista con este diario, la titular de Alas y Raíces, Guillermina Pérez Suárez, detalló que el 31 de diciembre pasado se depositó a Víctor Chi la totalidad del pago.

Éste tenía que hacerse a finales de noviembre; no sucedió así porque entramos en ambiente controlado, y los pagos que se iban a realizar en noviembre se atrasaron un poco , detalló la funcionaria.

–¿Hay algún formato en Alas y Raíces para responder a una emergencia, económica o de salud de algún artista?

–No hay formato como tal. No sé si exista. Nunca lo hemos necesitado; entonces, no lo sé. Voy a averiguar. Por otro lado, lo que sí establecimos desde 2020 es el Banco de Funciones. Sabemos que seguimos en emergencia sanitaria y cuando uno de los artistas por alguna circunstancia no puede cumplir con sus actividades, se prorrogan y se realizan cuando la salud se lo permita. Es un acuerdo de palabra, de confianza.

Debe haber una investigación

Sobre la precariedad de Víctor Chi, el artista Antonio Ortiz Gritón opinó que es inaceptable que ocurran retrasos de pago de ese tipo. La SC debe revisar cómo está funcionando el seguimiento de cada pago en particular. Debe haber una investigación dentro para ver qué ocurrió, qué falló en este caso .