▲ El llamado del gobierno es a continuar con las medidas preventivas, por lo que no se cerrarán las actividades económicas a pesar del gran número de contagios. En el Zócalo, diableros desafían al virus, ya que van sin cubrebocas. Foto Cristina Rodríguez

La mandataria consideró que la población debe mantenerse tranquila porque no hay una situación de alarma, pero debe seguir con los cuidados. La decisión que estamos tomando es que no se necesita cerrar ninguna actividad económica y que más bien en lo que tenemos que apurarnos es en aplicar la tercera dosis de vacunación .

Luego de que se anunciara que la próxima semana se mantendrá el semáforo epidemiológico verde, la jefa de Gobierno, Claudia Shein-baum, afirmó que no se cerrarán actividades económicas porque no es necesario debido a que la enfermedad es menos grave, ya sea por las características de la variante ómicron o porque la población está vacunada.

El repunte de enfermos por covid-19 en la Ciudad de México alcanzó números similares a los picos de la segunda y tercera ola, pues en un solo día se identificaron 5 mil 800 casos, pero aún no se refleja la magnitud en el incremento de hospitalizaciones y mucho menos en las defunciones.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, explicó que los síntomas de la variante ómicron –ya dominante en los contagios en la capital– son similares a los de un catarro común, como cuerpo cortado, escurrimiento nasal, dolor de garganta y de cabeza, por lo que se si alguien los presenta “lo mejor es aislarse y asumir que se tiene covid, para romper la cadena de contagios, sin que sea necesario acudir a las pruebas rápidas.

Hay mucha necesidad de saber si se tiene covid, pero con este cuadro podemos estar casi seguros de que lo es, porque el resto de virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal; entonces, si no tiene que salir a hacerse una prueba, puede no hacérsela y quedarse en su casa, hablar a Locatel, ahí les damos seguimiento, los orientamos y estamos monitoreando los datos de alarma .

La funcionaria agregó que es fundamental estar alerta con dos síntomas para evitar que se agrave la enfermedad: el nivel de oxigenación y la temperatura alta persistente.

A su vez, el director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, detalló que en la ciudad hay 622 hospitalizados, con 72 ingresos por día a unidades médicas y 5 mil 876 positivos diarios en promedio.