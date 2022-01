S

i se deseara situar el origen del marco institucional de la Universidad Nacional de hoy, habría que remitirse al rectorado de Guillermo Soberón Acevedo (1973-80). La década de los 70 dio cabida a una combinación de hechos que pondrían a prueba su historia y presencia social. No obstante, la intrincada problemática de ese periodo daría paso a una suerte de matriz universitaria que renovaba su institucionalidad. Todo ello de ninguna manera representa la apología de una gestión de claroscuros, sino una interpretación que pone de manifiesto el fuerte influjo del soberonismo en las grandes definiciones universitarias.

Apenas 15 meses después de haber tomado posesión, bajo la presión del gobierno echeverrista y en medio de fuertes problemas internos, el rector González Casanova se había visto obligado a renunciar. El problema no estaba circunscrito a la UNAM, pues el ambiente nacional no presagiaba paz alguna. Los saldos del 68 y la represión del 71, indicaban ya un mal punto de partida que encontraba ecos en universidades como las de Puebla, Nuevo León y Sinaloa. Aunado a lo anterior surgían focos de resistencia social que, nutridos del ideario revolucionario de la época, devendrían en movimientos de gran beligerancia. Fue el caso extremo de la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual, además de llevar a cabo acciones armadas contra militares y policías, alcanzaría uno de sus puntos límites en la ejecución del empresario neoleonés Eugenio Garza Sada. La liga, debe recordarse, se nutría de jóvenes –mayormente estudiantes– que, desde la clandestinidad, habían asumido formas radicales de lucha que serían perseguidas por el gobierno, según diversos análisis, bajo la modalidad de guerra sucia.

Dentro de la UNAM la situación distaba de ser pacífica. El nuevo rector, surgido del ámbito científico, iniciaba su encargo bajo un escenario incierto. La institución vivía una singular combinación de demandas progresistas, académicas y laborales con reclamos violentos y delincuenciales que alcanzarían sus puntos más radicales en el intento de secuestro del propio doctor Soberón, en el dramático secuestro de su hija mayor –perpetrado por la liga– e incluso con asesinatos en el campus y metralla ante la torre de la rectoría.