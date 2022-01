▲ El ex director de Pemex fue detenido hace dos años por la policía española en la provincia de Málaga. Foto Afp

César Arellano y Eduardo Muriilo

Periódico La Jornada

Viernes 7 de enero de 2022, p. 11

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el procedimiento legal para aplicar la extinción de dominio sobre la residencia del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin en Lomas de Bezares, Ciudad de México, presuntamente adquirida con dinero producto de los sobornos que recibió para adquirir la planta chatarra de Agronitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México (Ahmsa).

El procedimiento comenzó en noviembre pasado ante el juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana y especializado en juicios orales mercantiles en el primer circuito, que admitió a trámite el juicio de amparo que promovió la fiscalía para que el inmueble forme parte de los bienes del Estado.

La jueza Lilia Osorno Arroyo ordenó la publicación del edicto respectivo en el sitio de Internet de la FGR, en el que se emplaza a toda persona afectada que considere tener un derecho sobre el inmueble materia de la acción de extinción de dominio para que se presente ante el juez.

Además, pidió al director del Instituto Federal de Defensoría Pública proponer a un asesor en caso de así requerirlo, con el fin de que al ex funcionario se le brinde la asesoría jurídica y no producirle un estado de indefensión, ya que Lozoya Austin se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Norte desde noviembre pasado. El ex director de Pemex tiene de plazo hasta el 9 de febrero para responder la demanda.