El Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó anoche que no pudo llegar a un acuerdo para formar parte de la coalición opositora que se construye a fin de competir por la gubernatura de Quintana Roo, por lo que contenderá solo y llevará su propio candidato.

Cuando aún no se daba a conocer la decisión del PRI, manifestó confianza en que se concretaría la alianza con la participación del sol azteca, el PAN, el tricolor, Fuerza por México y otros institutos políticos.

Para la diputada, éste es el mejor momento de su carrera política, pero en el PVEM ya no había espacios para mayor desenvolvimiento y crecimiento, dijo al justificar su salida. Soy una mujer de constante evolución y crecimiento. No me gusta estancarme, y por ello prefiero esta desvinculación, para continuar con mi crecimiento profesional y político , añadió.

La legisladora agradeció las oportunidades que le dieron en el Verde: Siempre busqué retribuirles con buenos resultados, tanto electorales como en las funciones de gobierno , expuso.

Con ellos participé en cuatro elecciones, en tres de ellas como candidata, y les entregué siempre buenas cuentas, les di triunfos contundentes con aumentos constantes en sus niveles de votación , subrayó al agregar que no me deben ni les debo .

Recordó que en los comicios de junio pasado no sólo ganó su propia elección, sino que ayudó de manera muy activa a que el PVEM obtuviera por tercera ocasión el municipio de Puerto Morelos.