Advirtió que la iniciativa de crear esa comisión, que se tomó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, que encabeza Ricardo Monreal, no ha sido discutida en el grupo parlamentario de Morena, donde una parte de los legisladores no está de acuerdo, porque se ha convertido en un instrumento para el golpeteo político en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

–Sí, ya dio marcha atrás en esa que fue su propuesta inicial, porque ya se dieron cuenta que la comisión no tiene fundamento legal, que para que exista, la debe aprobar el pleno del Senado, que es el órgano que tendría que tomar una decisión tan drástica.

–¿Cómo solucionar el problema del Poder Judicial en Veracruz que se supone ha cometido excesos, como se demuestra en el caso de Del Río Virgen?

–Eso se tiene que revisar. Pero también hay que acordarnos que hubo una reforma constitucional antes de que iniciara la Cuarta Transformación del país, que les dio autonomía a las fiscalías. La pregunta es por qué responsabilizan al gobernador de Veracruz y no al Poder Judicial estatal, por qué han politizado el problema?

Insistió: ¿ Por qué no piden al Consejo de la Judicatura que revise la actuación del juez que decidió mantener en prisión a Del Río Virgen?”

El senador Cravioto resaltó que es un asunto muy serio, que no puede decidir una sola persona, aunque sea el coordinador del grupo parlamentario, ya que tiene que ver con un gobierno de Morena. Muchos no estamos de acuerdo y cuando digo muchos, es porque los hay. No estoy hablando por mí mismo, hay algunos que ya declararon en ese sentido, otros que aún no, pero coincidimos en que es error juntar los temas .

Por separado, el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Gilberto Farías, y la presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Líderes del Derecho, Xochitl de Labra, emitieron un pronunciamiento en el que sostienen que la comisión para Veracruz tiene validez, ya que se conformó con el consenso de todos los grupos parlamentarios.