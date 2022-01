Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 7 de enero de 2022, p. 5

Santiago. De paso por Santiago en su camino a Buenos Aires, Argentina –donde hoy entregará la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)–, el canciller Marcelo Ebrard se reunió ayer con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, para inaugurar lo que él vaticina será una etapa histórica en el vínculo estratégico entre ambas naciones.

“Hemos querido transmitir el saludo, la simpatía del gobierno de México a él y a su equipo, por las causas que ellos abanderan y lo que representan para América Latina, porque es una renovación muy importante para todo el continente. Expresarle también el deseo de México de tener una estrecha relación con el nuevo gobierno de Chile, por razones no sólo históricas que son muy importantes y humanas –ayer estuve en la residencia de la embajada de México donde estuvieron asilados o pasaron por ahí más de dos mil personas–; entonces no sólo por la historia que es muy importante, sino por el futuro de nuestras sociedades, nuestro interés de tener una relación estrecha”, explicó.

Asilo y protección

Se refirió a lo sucedido tras el golpe militar de 1973, cuando el asilo y la protección brindada por México, al igual que muchas otras naciones, salvó la vida de miles de chilenos asediados por la dictadura.

Acerca de la reunión con Boric, que se prolongó más media hora la mañana del jueves, Ebrard aseguró que tenemos grandes coincidencias , entre ellas garantizar que Latinoamérica y el Caribe potencien su voz internacionalmente, el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación para lograr la reducción drástica de la desigualdad y garantizar la libertad en el continente. También hablaron de afianzar la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional que une a Chile, Colombia, México y Perú.

“Avizoro a partir de marzo una relación muy estrecha entre los dos países, entre los dos gobiernos –el presidente López Obrador habló hace poco con él– y veo mucha coincidencia, esencialmente en combatir la desigualdad, acabar con la corrupción en la vida pública y en que Latinoamérica y el Caribe tengan una voz cada vez más vigorosa en el ámbito mundial”, resumió.

Invitó a Boric a visitar México pronto, porque hay mucho interés por escucharlo, por recibirlo y por conversar , a lo cual el chileno respondió que tras asumir el 11 de marzo venidero estará en condiciones de proponer fechas.

–¿Es posible o probable la presencia del Presidente de México en la toma de posesión de Boric?

–No me lo ha comentado el Presidente, pero sí estaremos considerando en marzo la presencia al más alto nivel, ya lo decidirá el mandatario. Hoy no puedo responder si vendrá o no, pero sí sé que hay el interés de que sea al más alto nivel la representación. Seguramente que él lo tendrá muy presente y cuando sepamos lo daré a conocer, pero sí avizoro una relación muy cercana, pues esa afinidad política y en causas tan sustantivas hace mucho que no se daba entre México y Chile, entonces es una oportunidad y vamos a vivir una etapa histórica entre los dos países.

Un asunto estratégico en el cual Ebrard proyecta coincidencias y cooperación es en políticas de Estado para la explotación e industrialización del litio. Es un tema en el cual en Chile hay ahora una controversia por el intento de última hora del gobierno saliente de adjudicar a privados la explotación de 400 mil toneladas anuales durante 29 años, justo cuando el programa del gobierno entrante contempla la creación de una empresa estatal.

El presidente de México propuso una reforma constitucional en la que el litio pasará a ser manejado por la nación, al contrario de lo que los regímenes neoliberales hicieron; más de 30 por ciento de la superficie nacional está en muy pocas concesiones que a diestra y siniestra dieron los gobiernos conservadores. En esa materia seguramente habrá conversaciones con Chile a partir de marzo, coincidimos plenamente en las ideas del presidente Boric, es lo mismo que piensa el mandatario López Obrador para defender los intereses de la mayoría y no de unas cuentas empresas.

El triunfo de Morena, parteaguas

–Con el triunfo de Morena se reabrió una era de gobiernos progresistas, hay una reconfiguración que ahora continúa en Chile y están las expectativas de Colombia y Brasil.