Sobre su compromiso para legalizar la posesión de los automóviles conocidos como chocolates, enfatizó que ya tenemos que estar atendiendo a la gente que va a regularizar sus unidades, hay que empujar el elefante. Hay un estimado, por ejemplo, en el caso de Baja California, de alrededor de 500 mil vehículos. Ese dinero que va a entrar no lo va a recaudar la federación, sino va a quedar en los estados y en los municipios, pero ya, ya, ya es que tenemos que echar andar las cosas. Entonces, ya está el decreto, pero hay que definir el reglamento, hay que resolver el ingreso de los recursos, el destino de los fondos.

En Palacio Nacional, el mandatario reiteró que en el proceso de transformación que viene impulsando se tiene uno que aplicar a fondo, hay que tener convicciones, entusiasmarnos . Agregó que si no hay una sacudida, una zarandeada, una zamarreada, pues todo sigue igual. O sea: no estaríamos levantándonos tan temprano ni acostándonos tan tarde ni trabajando sábado y domingo .

En el asunto de la regularización de los autos chocolates en los estados fronterizos, Michoacán y Nayarit, tiene que apurarse el secretario de Gobernación (Adán Augusto López), tiene que apurarse la consejera jurídica (María Estela Ríos), tiene que apurarse la secretaria de Economía (Tatiana Clouthier) para que no se demore ya , ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y aseguró que él ha repetido “que no estamos en una situación de normalidad política: estamos en un proceso de transformación. “Cuando hay normalidad, pues se trabaja ocho horas; me refiero a los servidores públicos. Pero cuando es un proceso de transformación se tiene uno que aplicar a fondo, no puede uno trabajar ocho horas, hay que trabajar más y hay que tener convicciones, entusiasmarnos, vivir entusiasmados con lo que estamos haciendo, con lo que se va logrando, cómo se van obteniendo frutos.

Si nos vamos al terreno social, el que estemos entregando las becas, las pensiones a los adultos mayores. ¿Quién no se va a entusiasmar? No puede haber una cosa que produzca más satisfacción que servir al prójimo, que llevar a la práctica el amor al prójimo.