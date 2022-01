Wanda Young (diciembre 15, 78 años, falla pulmonar; estadunidense). Cantante líder de la agrupación femenina The Marvelettes, pionera en dar forma al sonido Motown. Su tema Please, Mr. Postman fue el primer éxito pop del sello, catapultado aún más por los Beatles. Como solista tuvo aisladas grabaciones. Tras el asesinato de su hermana, tuvo problemas mentales y de adicción. Intentó varios regresos en vano a causa de pleitos legales.

Michael Nesmith (diciembre 10, 78 años, falla cardiaca; estadunidense). Más conocido como el guitarrista de la banda prefabricada The Monkees, era un músico serio, creador de un importante hit de Linda Ronstadt, además de ser precursor del movimiento country-rock de los 70. Fue pionero de la industria del video musical. Activo hasta 2019.

Otros que también partieron: Garth Dennis (productor y fundador del seminal grupo de reggae, Black Uhuru), Sylvain Sylvain (guitarrista de The New York Dolls), Hub (bajista de The Roots), Gene Taylor (tecladista de Canned Heat y The Fabulous Thunderbirds), Roby Steinhardt (violinista y vocalista de Kansas), John Lawton (vocalista en la segunda etapa de Uriah Heep), Joey Jordison (baterista original de Slipknot), Jos Simon (cantante de soul y R&B), Mike Mitchell (The Kingsmen), Drakeo the Ruler (rapero comparsa de Snoop Dog), Ralph Tavares (cantante del grupo de R&B-funk Tavares), Darell Bath (guitarrista de la banda de punk The Vibrators).

Pablo Wilton, Cobos+Balderas, Sonido Apokalitzin

Viernes 7. 1. El baterista Pablo Wilton en septeto: fastuoso jazz funk & groove. Jazzatlán (Guanajuato 239, Roma). 22:00 horas, $200. 2. Más jazz sabroso con el guitarrista Beto Cobos y el saxofonista Gabriel Balderas. Parker & Lenox (Milán 14, Juárez), 18:30 horas, acceso libre. 3. Cumbia loca con la Guadalupe Reyes Orquesta. Hilvana (Av. México-Tenochtitlan 17, Buenavista), 20 horas, $100.

Sábado 8. 1. Berrako: fiesta puerca; selectores: Sonido Apokalitzin, Sonido Confirmación, entre otros. Bahía Bar (Tolsá 36, Centro); 22 horas, entrada libre. 2. Salsa y Guaguancó en vinilo; pinchan: Tostoni, Felipe Q. Hilvana (dirección citada), 19 horas, entrada libre; 20:00 horas en adelante: $60.

